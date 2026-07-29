Altın Taşlı Trend Bileklik
Ürün Kodu : B342885
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%0
48.756 TL
48.756 TL
PEŞİN FİYATINA 16.252 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Trend Bileklik T10603
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıl ışıl detaylarıyla sezonun en favori parçası olmaya aday bu altın bileklik, stiline çağdaş, enerjik ve sofistike bir hava katmak isteyenlerin tercihi.
Altın Taşlı Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 16.252 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.756 TL
48.756 TL
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