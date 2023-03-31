Altın Taşlı Gerdanlık T1117 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4.37 gr



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Lizay Pırlanta altın taşlı gerdanlık, zarafetin ve şıklığın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, altın ve taşların parlaklığıyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve her anınıza lüks bir dokunuş katmak için Lizay'ın altın taşlı gerdanlık koleksiyonunu keşfedin.