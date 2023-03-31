0.56 Karat Pırlanta Baget Küpe T2155 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.81 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak









Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve taş kesimiyle dikkat çeken Pırlanta Trend Küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım küpeler, zarif bir görünüm sunarken, yüksek kaliteli taş kesimiyle de göz kamaştırıyor. Siz de bu benzersiz ve şık aksesuarla tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz.