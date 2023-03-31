0.48 Karat Pırlanta Trend Küpe T2161 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.28 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Küpe, zarif estetik anlayışını yansıtan mükemmel bir takı seçeneğidir. Bu küpeler, incelikle tasarlanmış pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve her bir detayıyla göz kamaştırıcı bir görünüm sunar. Zarafetinizi ve stilinizi vurgulamak için ideal bir seçim olan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir etkinlikte dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen bu küpeler, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için Pırlanta Tasarım Küpe'yi tercih edebilirsiniz.