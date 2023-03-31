0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3316 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI.

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Aşkı temsil eden muhteşem bir parıltı! Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı olan pırlanta tektaş yüzük, aşkınızı en özel şekilde ifade etmenizi sağlar. Bu zarif ve etkileyici yüzük, sevgilinizi büyüleyecek ve ona olan duygularınızı en iyi şekilde yansıtacak. Aşkınızı taçlandırmak için tercih edeceğiniz bu pırlanta yüzük, ömür boyu sürecek bir anlam taşıyor. Şimdi, aşkınızı temsil eden bu eşsiz yüzüğü keşfedin ve sevgilinizi büyüleyin.