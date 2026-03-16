1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük T9806 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.47 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.17 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Yakut

Ağırlık: 0.19 Karat

Kesim: Oval





Taş: Yakut

Ağırlık: 0.45 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.21 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Aşkın ve tutkunun en canlı hali, damla kesim yakutun derin kırmızısında hayat buluyor. Işıltılı taşlarla çevrelenen bu nadide taş, beyaz altının soğuk şıklığıyla çarpıcı bir kontrast oluşturarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özel anlarınıza asalet katacak bu tasarım, nesiller boyu aktarılacak bir miras niteliğinde.