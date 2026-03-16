1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR158265
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98.232 TL
98.232 TL
PEŞİN FİYATINA 32.744 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük T9806
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.47 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.19 Karat
Kesim: Oval
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.45 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Aşkın ve tutkunun en canlı hali, damla kesim yakutun derin kırmızısında hayat buluyor. Işıltılı taşlarla çevrelenen bu nadide taş, beyaz altının soğuk şıklığıyla çarpıcı bir kontrast oluşturarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özel anlarınıza asalet katacak bu tasarım, nesiller boyu aktarılacak bir miras niteliğinde.
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.47 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.48 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.12 Karat Pırlanta Damla Taşlı Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 32.744 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
98.232 TL
98.232 TL
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