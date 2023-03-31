Altın Bombeli Halka Küpe T1978 Altın, 14 Ayar, 1.69 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve sade zarafetin ifadesiyle altın halka küpe, her kadının stilini tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Bu küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, aynı zamanda minimalist bir tarzı da yansıtır. Altın rengi, her cilt tonuna uyum sağlayarak her kadının güzelliğini ön plana çıkarır. Altın halka küpeler, herhangi bir durumda şıklığınızı ve zarafetinizi vurgulamak için ideal bir seçimdir.