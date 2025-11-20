Altın Mineli Kalp Bileklik T9305 Altın, 14 Ayar, 1,05 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mineli Kalp Bileklik, kalp detayıyla romantik ve sofistike bir görünüm sunuyor. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu tasarım, günlük kombinlerinize ince bir ışıltı katarken, özel anlarınızda da göz alıcı bir tamamlayıcı olarak stilinizi ön plana çıkarıyor.