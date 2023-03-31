0.54 Karat Pırlanta Safir Kelepçe T921 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.12 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.42 Karat

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta safir kelepçe, zarif incelikli tasarımıyla göz alıcı bir mücevherdir. Bu benzersiz parça, zarafeti ve şıklığıyla herkesin ilgisini çekecek. Safirin mavi tonu, pırlantanın parlaklığıyla birleşerek şık bir kombin oluşturur. Bu özel kelepçe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anı unutulmaz kılacak. Siz de stilinize sofistike bir dokunuş katmak için bu eşsiz tasarıma sahip olabilirsiniz.