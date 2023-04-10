0.32 Karat Pırlanta Bagetli Trend Küpe T3602 Rose Altın, 14 Ayar, 4.94 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal Estetik ile tasarlanmış pırlanta trend küpe, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu küpe, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz parçayı hemen keşfedin.