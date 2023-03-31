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ELMAS YÜZÜK

     

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Ürün Kodu :  DR138643
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.07 Karat Elmas Gül Yüzük
19.752 TL
19.752 TL
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6.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158085
0.07 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.07 Karat Elmas Yüzük
19.680 TL
19.680 TL
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6.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR136059
0.21 Karat Elmas Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.21 Karat Elmas Damla Yüzük
29.808 TL
29.808 TL
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9.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149022
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yeditaş Yüzük
24.576 TL
24.576 TL
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8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR133666
0.11 Karat Elmas Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.11 Karat Elmas Yüzük
27.072 TL
27.072 TL
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9.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137879
0.32 Karat Pırlanta Elmas Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Elmas Tria Yüzük
55.704 TL
55.704 TL
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18.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR25562
0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.05 Karat Elmas Tektaş Yüzük
24.552 TL
24.552 TL
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8.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR149010
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.29 Karat Elmas Beştaş Yüzük
53.328 TL
53.328 TL
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17.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101423
0.88 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.88 Karat Elmas Gül Yüzük
88.656 TL
88.656 TL
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29.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84780
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.17 Karat Elmas Damla Tria Yüzük
24.936 TL
24.936 TL
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8.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123119
0.10 Karat Elmas Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.10 Karat Elmas Tektaş Yüzük
30.792 TL
30.792 TL
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10.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125565
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Elmas Sonsuzluk Yüzük
43.992 TL
43.992 TL
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14.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125377
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük
74.856 TL
74.856 TL
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24.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42847
0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük
39.778 TL
39.778 TL
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13.259 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196253
0.48 Karat Elmas Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.48 Karat Elmas Gül Yüzük
62.746 TL
62.746 TL
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20.915 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR196255
0.28 Karat Elmas Desenli Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
0.28 Karat Elmas Desenli Gül Yüzük
35.203 TL
35.203 TL
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11.734 TL x 3 Taksit

Elmas yüzükler zarafetin, lüksün, romantizmin sembolü olarak yüzyıllardır süregelen bir cazibeye sahiptir. İnce ruhlu, asalet sahibi kişilerin ışıltılarını yansıtan elmas yüzükler, kıyafetlerinize, tarzınıza sımsıcak bir dokunuş yapma fırsatı verir. Elmas mücevher, özellikle evlilik teklifi yüzüklerine son derece önemli bir anlam katar. Lizay Pırlanta’nın usta tasarımcılarının imzasını taşıyan elmas yüzük modelleri, her zamankinden daha değerli hissetmeniz, arzuladığınız ışıltıyı yakalamanız için birebirdir. Siz de Lizay Pırlanta’nın çarpıcı elmas yüzük koleksiyonu sayesinde aradığınız modele kolayca sahip olabilirsiniz.

Elmas Yüzük Nedir?

Elmas yüzük, bir metal halkaya yerleştirilmiş elmas taşından oluşan bir mücevherdir. Elmas, doğal bir taştır ve dünyanın en sert maddesi olarak bilinir. Lizay Pırlanta’nın her tarza renk katan elmas yüzük modelleri, dayanıklılığı, kaliteyi zarif bir şekilde yansıtan tasarımlarıyla dikkat çeker. Elmas yüzükler evlilik teklifi, nişan, düğün gibi özel günler için sıkça tercih edilir. Aynı zamanda aile yadigârı değerli bir mücevher olarak nesilden nesile aktarılabilir. Mücevherde sağlamlığa, ayrıntıya önem veren Lizay Pırlanta’nın elmas yüzük seçenekleri sayesinde prestijli bir hayatın kapılarını aralayabilirsiniz.

Elmas Yüzük Modelleri, Kullanım Alanları Nelerdir?

Elmas yüzük modelleri zerafeti ve zenginliği aynı anda taşmak isteyen mücevher tutkunları için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Lizay Pırlanta’nın birbirinden çarpıcı elmas yüzük tasarımları gösterişi sevenler, detaylara önem verenler için oldukça geniş bir yelpazede sunulur. Siz de elmas yüzük modelleri arasındaki popüler ürünlere göz atarak mücevher tutkunuzu daha ileri bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Elmas yüzük modelleri ve kullanım alanları şu şekilde özetlenebilir:

  • Elmas yüzük modelleri arasında öne çıkan tektaş yüzükler, sadeliğin, zerafetin simgesi olarak, daha çok evlilik tekliflerinde tercih edilir.  Lizay Pırlanta’nın 0.15 karat elmas tektaş yüzük modeli sayesinde evliliğinizi daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz.
  • Üç adet elmas taşın yan yana yerleştirildiği üçtaş yüzükler, daha romantik anların simgesidir. Nişan yüzüğü olarak tercih edilen üçtaş yüzükler, geçmiş, şimdi ve geleceği temsil eder.
  • Tam tur yüzük modellerinde ise elmas taşlar yüzüğün tamamına yerleştirilir. Sonsuzluk sembolü olan model, daha çok yıldönümleri için tercih edilir.
  • Elmasın belirli bir şekilde kesilmesiyle elde edilen pırlanta kesimli yüzükler, farklı kesim şekillerine göre adlandırılır. Yuvarlak, prenses, zümrüt kesim gibi adları olan yüzük modelleridir.
  • Eski dönemlerin tarzını yansıtan Vintage yüzükler de en popüler modeller arasındadır. Lizay Pırlanta’nın görkemli dünyasını yansıtan Vintage yüzük modelleri ile siz de geçmişin zerafetini günümüze taşıyabilirsiniz.

Elmas Yüzüğün Avantajları Nelerdir?

Elmas yüzükler, sadece estetik açıdan değil aynı zamanda duygusal ve finansal açıdan da birçok avantaj sunar. Elmas, dünyanın en sert maddesi olduğu için uzun yıllar boyunca şeklini, parlaklığını korur. Bu nedenle elmas yüzükler nesiller boyu dayanacak bir mücevher olarak görülür. Elmas yüzükler, özellikle önemli anlarda hediye edildiğinde unutulmaz bir izlenim bırakır. Elmas yüzük duygusal bir anlam taşıdığı için hediye edildiğinde karşı tarafa derin bir bağlılık, sevgi duygusu sunar. Elmas, aynı zamanda değerini koruyan hatta arttıran bir yatırımdır. Doğru bakıldığında elmas yüzükler gelecekte finansal olarak da değerli olabilir. Elmas yüzük kullanmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kalıcı Değer: Elmas, dünyanın en sert maddesi olduğu için uzun yıllar boyunca şeklini ve parlaklığını korur. Bu nedenle elmas yüzükler nesiller boyu dayanacak bir mücevher türü olarak bilinir.
  • Kişisel Tarzı Yansıtma: Elmas yüzükler, farklı kesim, renk ve tasarımlarıyla kişisel tarzı yansıtmanın mükemmel bir yoludur. Herkesin beğenisine uygun bir elmas yüzük bulunabilir. Farklı tarzların ifade edilmesi için ayrı bir yere sahip olan elmas yüzükler sayesinde şık, elit kombinler bambaşka bir görünüme kavuşur.

Elmas Yüzük Fiyatları Nasıldır?

Elmas yüzük fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Yüzüğün tasarımı, kullanılan metalin türü (altın, platin, gümüş vb.) ve yüzüğün markası da fiyat üzerinde etkili olabilir. Elmas yüzükler, hem estetik hem de duygusal açıdan derin bir anlam taşıyan değerli mücevherlerdir. Farklı çeşitleri ve kişisel anlamlarıyla her zevke hitap eden elmas yüzükler, genellikle özel anların vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkar. Elmas yüzük seçerken taşın kalitesi, tasarımı ve fiyatı gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Elmas yüzüğün kesimi, karatı, metal türü, berraklığı, rengi gibi detaylar fiyatların yükselmesine neden olabilir. Elmasın ağırlığı çok önemlidir. Büyük karatlı elmaslar daha pahalıdır. Taşın parlaklığı ve ışıltısı eğer güçlüyse fiyatın daha yüksek olması muhtemel bir sonuçtur. Renksiz elmaslar daha değerli oldukları için daha yüksek fiyata satılırlar. Yüzüğün yapıldığı metal de fiyatı etkiler. Altın, beyaz altın ya da platin gibi değerli metaller, yüzüğün maliyetini arttırabilir. Küçük bir bütçeyle elmas yüzük sahibi olabileceğiniz gibi bazı modeller için devasa bir bütçe de gerekebilir. Bir elmas yüzük, ömür boyu sürecek bir hatıra, anlamlı bir yatırımdır. Siz de mücevher duygunuzu en iyi şekilde temsil eden elmas yüzük modellerine Lizay Pırlanta’nın özel fiyatları sayesinde hemen ulaşabilirsiniz.

Elmas Yüzük Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Elmas yüzük alırken, elmasın "4C" kriterlerine (kesim, renk, karat, berraklık) dikkat etmelisiniz çünkü bu unsurlar yüzüğün değerini belirler. Yüzüğün tasarımı ve metal seçimi de önemlidir; altın, platin veya gümüş gibi metaller, elmasın ışıltısını etkileyebilir. Yüzük ölçüsünü doğru almak da konfor için gereklidir. Sertifikalı elmas almanızda fayda vardır.
Elmas Yüzükler Nasıl Kombinlenir?
Elmas yüzükler zarif tasarımlarıyla her iki ortamda da kullanılabilir. Minimalist tasarımlar günlük kombinlerde rahatça kullanılabilirken, gösterişli modeller özel davetler için uygundur. Elmas yüzükleri diğer altın veya gümüş takılarla kombinlemek şık bir görünüm sağlar. Ancak aşırı takı kullanmamaya dikkat edin, çünkü elmas yüzük tek başına da yeterince dikkat çekicidir.
Elmas Yüzükler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Elmas yüzükler, yüksek ışıltısı ve zarif tasarımlarıyla zarafeti simgeler. Elmasın doğal ışıltısı ve dayanıklılığı, onu estetik ve uzun ömürlü bir tercih yapar. Minimal tasarımlar her türlü kıyafetle uyumlu olup, zarif bir dokunuş sağlar. Elmas yüzükler, hem gündelik yaşamda hem de özel günlerde zarif bir tercih olarak öne çıkar.
Elmas Yüzükler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Elmas yüzükler, zarif ve şık bir görünüm arayan herkese hitap eder. Minimalist tasarımlar modern ve sade tarza sahip olanlara uygunken, çok taşlı veya vintage tasarımlar klasik tarzları tercih edenler için idealdir. Ayrıca, her yaşa ve tarza uyum sağlayabilmesi, elmas yüzükleri popüler bir seçenek haline getirir.
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