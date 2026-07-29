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Altın Tasarım Bileklik

Ürün Kodu : B364430
Altın Tasarım Bileklik
Altın Trend Küpe
Altın Tasarım Gerdanlık
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23.528 TL
23.528 TL
PEŞİN FİYATINA 7.843 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Tasarım Bileklik T10609

8 Ayar, Beyaz Altın, 3.32 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgilerin ve ince işçiliğin büyüleyici uyumu... Stilinizi sıradanlıktan uzaklaştırıp zarafetinizi öne çıkaracak bu özel parça, her anınızda fark yaratmak için tasarlandı.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

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Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.528 TL
23.528 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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