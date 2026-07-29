Altın Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B364430
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%0
23.528 TL
23.528 TL
PEŞİN FİYATINA 7.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Bileklik T10609
8 Ayar, Beyaz Altın, 3.32 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgilerin ve ince işçiliğin büyüleyici uyumu... Stilinizi sıradanlıktan uzaklaştırıp zarafetinizi öne çıkaracak bu özel parça, her anınızda fark yaratmak için tasarlandı.
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.843 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.528 TL
23.528 TL
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