Altın Arı Kolye T10056 Altın, 14 Ayar, 2,13 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın çalışkan ve güçlü sembollerinden ilham alıyor, stilinize anlamlı bir dokunuş ekliyor. İnce detaylarla şekillenen figürü sayesinde zarif olduğu kadar karakter sahibi bir görünüm sunuyor. Kendine özgü tasarımlardan hoşlananlar için dikkat çekici bir seçimdir.