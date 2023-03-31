0.18 Karat Pırlanta Efektli Küpe T2176 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli pırlanta taşlı küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şık bir aksesuardır. Kaliteli tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, her anınıza şıklık katacak.