Altın Kalp Gerdanlık
Ürün Kodu : N170262
%0
346.460 TL
346.460 TL
PEŞİN FİYATINA 115.487 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalp Gerdanlık T10851
14 Ayar, Altın, 30.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aşkın ve bağlılığın en saf ifadesini altınla ölümsüzleştiren Altın Kalp Gerdanlık, sevdiklerinizin kalbine dokunacak zamansız ve çok değerli bir hediye seçeneği.
Altın Kalp Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 115.487 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
346.460 TL
346.460 TL
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