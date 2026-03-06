0.43 Karat Pırlanta Baget Çiçek Yüzük T9624 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.72 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Markiz





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,17 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,13 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın baget kesimlerle oluşturduğu bu çiçek yüzük, parmağınızda her an açan bir mücevher bahçesi gibi duruyor. Baget taşların yarattığı modern yansımalar, pırlantanın eşsiz parıltısıyla birleşerek asil bir duruş sergiliyor. Beyaz altının serin şıklığıyla tamamlanan bu yüzük, hem bir ödül hem de unutulmaz bir aşkın simgesi.