Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye T9620 Altın, 14 Ayar, 4,96 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün rehber ışığı Kuzey Yıldızı, altının parıltısıyla boynunuzda size her an yol gösteriyor. Umudu ve hedefi simgeleyen bu kolye, narin zinciriyle teninizde süzülürken her hareketinizde zarif bir ışık saçıyor. Kendi yolunu aydınlatan kadınlar için tasarlanmış, ilham dolu ve asil bir parça.