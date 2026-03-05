Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye
Ürün Kodu : N173846
%0
48.552 TL
48.552 TL
PEŞİN FİYATINA 16.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye T9620
Altın, 14 Ayar, 4,96 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün rehber ışığı Kuzey Yıldızı, altının parıltısıyla boynunuzda size her an yol gösteriyor. Umudu ve hedefi simgeleyen bu kolye, narin zinciriyle teninizde süzülürken her hareketinizde zarif bir ışık saçıyor. Kendi yolunu aydınlatan kadınlar için tasarlanmış, ilham dolu ve asil bir parça.
Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.96 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın mı beyaz altın mı? Seçimi nasıl yapmalı?
5- Tercih kişisel stil ve cilt tonuna bağlıdır. Sıcak cilt tonları (sarı-zeytin altta ton) sarı altını doğal ve çarpıcı hissettirirken soğuk cilt tonlarında beyaz altın daha rafine görünür. Gardırop ağırlıklı olarak siyah-gri-mavi içeriyorsa beyaz altın; kahverengi-krem-yeşil içeriyorsa sarı altın daha kolay kombinlenir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kuzey Yıldızı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.184 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.552 TL
48.552 TL
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