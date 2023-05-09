0.16 Karat Pırlanta Trend Küpe T3652 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Küpe, şıklık ve zarafetin ilhamını yansıtan bir parçadır. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçenektir. Pırlantanın ışıltısıyla dikkat çeken bu küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir aksesuardır. Şıklığınızı tamamlayacak bu eşsiz parçayı hemen keşfedin!