0.23 Karat Pırlanta Trend Küpe T2195 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.18 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı inceliklere sahip olan bu Pırlanta Trend Küpe, herkesin dikkatini çekecek. Şıklığı ve zarifliği ile öne çıkan bu küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her ortamda şıklığınızı ön plana çıkaracak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu göz alıcı küpeleri tercih edebilirsiniz.