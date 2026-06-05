0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük T10257 Rose Altın, 14 Ayar, 2.28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.35 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İki sıra parlayışı, tek bir niyet taşıyor. Dış hatlarında modern, iç derinliğinde ise zamanı aşan bir çekicilik barındıran bu tasarım, parmağınızda ışık oyunlarının dansını yaşatır. Sofistike bir gözün tercihidir—ne çok gösterişli, ne çok alçakgönüllü, sadece doğru.