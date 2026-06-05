0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186291
%0
45.864 TL
45.864 TL
PEŞİN FİYATINA 15.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük T10257
Rose Altın, 14 Ayar, 2.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.35 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki sıra parlayışı, tek bir niyet taşıyor. Dış hatlarında modern, iç derinliğinde ise zamanı aşan bir çekicilik barındıran bu tasarım, parmağınızda ışık oyunlarının dansını yaşatır. Sofistike bir gözün tercihidir—ne çok gösterişli, ne çok alçakgönüllü, sadece doğru.
0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.864 TL
45.864 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN32032
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
50.064 TL
50.064 TL
Ürün Kodu : DE19419
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe
%0
45.792 TL
45.792 TL
Ürün Kodu : DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL