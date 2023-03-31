0.28 Karat Ametist Baget Yüzük T3381

0.28 Karat Ametist Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR133271
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24.840 TL
24.840 TL
PEŞİN FİYATINA 8.280 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük T3381Rose ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.71 gr
Taş : Amatist
Ağırlık : 0.28 Karat
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Zarif ve Modern ile Ametist Baget Trend Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu yüzük, Lizay'ın kalitesi ve modern tasarım anlayışıyla üretilmiştir. Taşıyla dikkat çeken bu yüzük, trendleri takip edenler için ideal bir seçimdir. Zarif ve modern bir görünüm elde etmek isteyenler için Lizay'ın bu yüzüğü mükemmel bir seçenektir.
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose ve beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.71 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- 0.28 Karat Ametist Baget Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose ve beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.280 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.840 TL
24.840 TL
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