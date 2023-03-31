0.28 Karat Ametist Baget Yüzük T3381 Rose ve Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.71 gr

Taş : Amatist

Ağırlık : 0.28 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Zarif ve Modern ile Ametist Baget Trend Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu yüzük, Lizay'ın kalitesi ve modern tasarım anlayışıyla üretilmiştir. Taşıyla dikkat çeken bu yüzük, trendleri takip edenler için ideal bir seçimdir. Zarif ve modern bir görünüm elde etmek isteyenler için Lizay'ın bu yüzüğü mükemmel bir seçenektir.