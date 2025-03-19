Altın Dönmeli Zincir T5482 Altın, 14 Ayar, 11.78 gr.

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Twist Zincir, burgu detaylı zarif tasarımıyla klasik ve modern şıklığı bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu sofistike aksesuar, stilinize hareketli ve göz alıcı bir dokunuş katıyor. Zamansız ve şık bir mücevher ile ışıltınızı tamamlayın!