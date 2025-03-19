Altın Dönmeli Zincir
Ürün Kodu : N151225
%0
121.312 TL
121.312 TL
PEŞİN FİYATINA 40.437 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Dönmeli Zincir T5482
Altın, 14 Ayar, 11.78 gr.
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Twist Zincir, burgu detaylı zarif tasarımıyla klasik ve modern şıklığı bir araya getiriyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu sofistike aksesuar, stilinize hareketli ve göz alıcı bir dokunuş katıyor. Zamansız ve şık bir mücevher ile ışıltınızı tamamlayın!
Altın Dönmeli Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 11.78 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar altın ürünleri parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
5- Tüm altın ürünlerimiz özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Altın ürünler, doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Siparişinize özel olarak üretim olan ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Dönmeli Zincir
PEŞİN FİYATINA 40.437 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
121.312 TL
121.312 TL
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