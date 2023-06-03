1.20 Karat Pırlanta Trend Küpe T3694 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık İncelikler ile Pırlanta Trend Küpe, zarafetin ve şıklığın birleştiği özel bir tasarımdır. Bu muhteşem küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve her kadının stilini tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlantanın ışıltısıyla dikkatleri üzerinize çekecektir. Şık İncelikler ile Pırlanta Tasarım Küpe, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak ve her anınıza lüks bir dokunuş katacaktır.