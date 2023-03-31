0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3288 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.87 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta tektaş yüzük, minimalizmle zarafetin mükemmel bir uyumunu sunuyor. Ahengi ve işbirliği ile tasarlanan bu yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek size benzersiz bir stil sunuyor.