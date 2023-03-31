2.92 Karat Pırlanta Baget Safir Kolye T282 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.46 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir kolye, stil sahibi tasarımıyla göz kamaştırıyor. Eşsiz bir parıltıya sahip olan bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, herkesin ilgisini çekecek ve size benzersiz bir görünüm kazandıracaktır.