0.05 Karat Pırlanta Efektli Küpe T2178 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Parlak Taş Kesimi ile Pırlanta Trend Küpe, zarif ve şık bir görünüm için mükemmel bir seçimdir. Bu küpeler, Lizay'ın kalitesi ve zarafeti ile tasarlanmıştır. Parlak taş kesimi ve pırlanta detaylarıyla, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve size göz alıcı bir görünüm kazandıracaktır. Lizay'ın eşsiz ifadesiyle, bu küpeler her anı özel kılacak ve size özgüven verecektir.