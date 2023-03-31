0.43 Karat Pırlanta Baget Küpe T336 0 0, 14 Ayar, 2.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce zevklere sahip olanlar için tasarlanmış, pırlanta baget küpe. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpeler, her tarza uyum sağlayacak harika bir seçenek Kaliteli malzemelerden üretilen ve özenle işlenen bu küpeler, her anınıza değer katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu muhteşem küpeleri tercih edebilirsiniz.