Gümüş İşlemeli Kırmızı Tesbih T10459 Gümüş, 925 Ayar, 21.04 gr

Sübhanallah yazmaktadır. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı kırmızı tonlarıyla öne çıkan bu işlemeli tesbih, enerjik ve etkileyici görünümüyle fark yaratıyor. Özenle işlenen detaylar, klasik tesbih anlayışına zarif bir derinlik kazandırırken elde taşıması keyif veren bir estetik sunuyor. Geleneksel çizgileri çağdaş bir yorumla bir araya getiren tasarımı, her kullanımda kendini hissettiriyor. Zamansız şıklık bazen tek bir renkte hayat bulur.