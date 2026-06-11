Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R147439
%0
150.824 TL
150.824 TL
PEŞİN FİYATINA 50.275 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük T10332
Altın, 14 Ayar, 14,06 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gri kedi gözü taşının ışıkla değişen etkileyici görünümü, bu yüzüğe gizemli bir karakter kazandırıyor. Osmanlı tuğrası detayı, tasarıma tarihsel bir zarafet ve güçlü bir kimlik katıyor. Geleneksel semboller ile modern işçilik dengeli bir uyum içinde buluşuyor.
Altın Gri Kedi Gözü Tuğralı Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 50.275 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
150.824 TL
150.824 TL
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