0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe
Ürün Kodu : DE38841
%0
37.152 TL
37.152 TL
PEŞİN FİYATINA 12.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe T2343
Altın, 14 Ayar, 1.93 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F/G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Elegan Dünya ile Pırlanta Trend Küpe, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir mücevherdir. Bu küpe, pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve son moda trendlere uygun bir tasarıma sahiptir. Elegan Dünya'nın kalitesi ve şıklığı ile bu küpe ile herhangi bir kıyafeti tamamlayabilir ve görünümünüze sofistike bir dokunuş katabilirsiniz.
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.93 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.10 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.384 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.152 TL
37.152 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
%0
55.416 TL
55.416 TL
Ürün Kodu : DN35143
0.03 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
19.296 TL
19.296 TL
Ürün Kodu : DR140245
0.20 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
31.152 TL
31.152 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL