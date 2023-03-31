0.10 Karat Pırlanta Taşlı Yıldız Küpe T2343 Altın, 14 Ayar, 1.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F/G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Dünya ile Pırlanta Trend Küpe, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir mücevherdir. Bu küpe, pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve son moda trendlere uygun bir tasarıma sahiptir. Elegan Dünya'nın kalitesi ve şıklığı ile bu küpe ile herhangi bir kıyafeti tamamlayabilir ve görünümünüze sofistike bir dokunuş katabilirsiniz.