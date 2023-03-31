0.22 Karat Pırlanta Taşlı Modern Yüzük T3028 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.13 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif İncelikler ile Pırlanta Trend Yüzük, Lizay kalitesiyle tasarlanmış bir mücevherdir. Bu şık yüzük, zarafeti ve inceliği bir araya getirerek her kadının dikkatini çekecek. pırlanta taşıyla süslenmiş olan bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Lizay'ın eşsiz tasarımı ve kalitesiyle, bu yüzük her kadının hayalindeki mücevher olabilir.