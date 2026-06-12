Altın Oniks Taşlı Mat Siyah Tesbih
Ürün Kodu : T017331
%0
64.940 TL
64.940 TL
PEŞİN FİYATINA 21.647 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Mat Siyah Tesbih T10399
Altın, 14 Ayar, 6,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mat siyah yüzeylerin modern görünümü, oniks taşlarının derin etkisiyle tamamlanıyor. Altın detaylar tasarıma zarif bir kontrast katarken, tesbihin güçlü karakterini ön plana çıkarıyor. Sade ama etkileyici bir estetik anlayışını yansıtıyor.
Altın Oniks Taşlı Mat Siyah Tesbih
PEŞİN FİYATINA 21.647 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.940 TL
64.940 TL
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