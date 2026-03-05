0.15 Karat Pırlanta Yonca Yüzük T9540 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.20 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şansın en zarif sembolü olan dört yapraklı yonca, pırlantanın büyüleyici ışığıyla yeniden hayat buluyor. İnce işçiliğin ve beyaz altının uyumuyla tasarlanan bu yüzük, hem bir tılsım hem de şık bir aksesuar olarak parmağınızda parlıyor. Hayatın küçük mucizelerini her an yanında taşımak isteyenler için vazgeçilmez, duygusal bir tercih.