0.54 Karat Pırlanta Baget Kolye T261 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetik ifadenin sırrını keşfedin! Lizay Pırlanta'nın pırlanta Baget Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz kolye, zarif ve sade tasarımıyla her görünümünüze sofistike bir dokunuş katacak. Pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştırırken, minimalizm ve estetik anlayışınızı da yansıtacak. Lizay Pırlanta kalitesiyle tasarlanan bu muhteşem kolye, sizin için özel bir hediye seçeneği de olabilir. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz dünyasına adım atın ve tarzınızı ifade eden bu baget kolyenin sahibi olun!