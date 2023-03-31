0.37 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T3363 Rose Altın, 14 Ayar, 2.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve şık Pırlanta Baget Trend Yüzük, tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. İnce detayları ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir kıyafete şıklık katmak için idealdir. Siz de bu trend yüzükle tarzınızı ifade edin ve herkesi büyüleyin.