0.24 Karat Pırlanta Baget Yüzük T499 Rose Altın, 14 Ayar, 1.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetiğin mükemmel bir birleşimi olan Pırlanta Baget Yüzük, şıklığınızı tamamlamak için tasarlandı. Bu benzersiz yüzük, zarif baget kesim pırlantalarla süslenmiştir ve sıradışı bir ifade sunar. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her stil ve her durum için mükemmel bir seçimdir. Sırrınızı ifade etmek ve tarzınızı vurgulamak için bu yüzüğü tercih edin.