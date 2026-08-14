Altın Dalga Yüzük
Ürün Kodu : R162251
%0
22.984 TL
22.984 TL
PEŞİN FİYATINA 7.661 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Dalga Yüzük T10858
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.11 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Denizin özgür kıvrımları, altının akıcı parıltısıyla buluşuyor. Altın Dalga Yüzük, parmağınızda ritmik ve sanatsal bir ışık oyunu yaratan zarif bir dokunuş.
Altın Dalga Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.661 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.984 TL
22.984 TL
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