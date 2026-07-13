Altın At Halhal
Ürün Kodu : H001478
%0
23.800 TL
23.800 TL
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın At Halhal T10530
14 Ayar, Altın, 2.18 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgürlüğün ve gücün estetik dışavurumu, akıcı zincir detaylarıyla birleşiyor. Güçlü figürün kattığı dinamizm, tasarıma karakter katarken zarafetinden de ödün vermiyor. Sıra dışı ve özgün tarzını vurgulamak isteyenler için estetik bir dokunuş.
Altın At Halhal
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.800 TL
23.800 TL
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