0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye
Ürün Kodu : DN65808
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65.520 TL
65.520 TL
PEŞİN FİYATINA 21.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye T10296
Rose Altın, Altın, 14 Ayar, 3.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki farklı tonun kusursuz uyumu, bu kolyeye modern ve dikkat çekici bir karakter kazandırıyor. Kontrast detaylar tasarımın derinliğini artırırken, pırlantaların ışıltısı görünümü daha etkileyici hale getiriyor. Klasik ve çağdaş çizgiler arasında mükemmel bir denge kuruyor. En güçlü uyum, farklılıkların bir araya geldiği yerde doğar.
0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.520 TL
65.520 TL
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