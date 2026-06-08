0.52 Karat Pırlanta İki Renkli Kolye T10296 Rose Altın, Altın, 14 Ayar, 3.28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.43 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İki farklı tonun kusursuz uyumu, bu kolyeye modern ve dikkat çekici bir karakter kazandırıyor. Kontrast detaylar tasarımın derinliğini artırırken, pırlantaların ışıltısı görünümü daha etkileyici hale getiriyor. Klasik ve çağdaş çizgiler arasında mükemmel bir denge kuruyor. En güçlü uyum, farklılıkların bir araya geldiği yerde doğar.