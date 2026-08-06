Altın Oval Taşlı Tasarım Yüzük
Ürün Kodu : R168645
%0
28.220 TL
28.220 TL
PEŞİN FİYATINA 9.407 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Taşlı Tasarım Yüzük T10784
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.84 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıradanlığın ötesine geçen oval taş detayı ve estetik gövde yapısı, maskülen ve feminen zarafeti buluşturuyor. Cazip fiyatlarla tarzınızı öne çıkaracak parçaya sahip olun.
Altın Oval Taşlı Tasarım Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.407 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.220 TL
28.220 TL
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