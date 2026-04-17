0.50 Karat Su Yolu Bileklik T9891 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3,62 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.50 Karat

Renk: G

Berraklık : SI.

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantaların kusursuz bir hat boyunca dizildiği bu bileklik, bilekte kesintisiz bir ışıltı akışı oluşturuyor. Su yolu formunun akıcı yapısı, tasarıma zarif ve dengeli bir hareket kazandırıyor. Tek başına kullanıldığında bile güçlü bir etki yaratan zamansız bir parçadır. Işığın akışı, bazen en sade formda en güçlü haline ulaşır.