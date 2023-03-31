Altın Fil Halka Küpe T2040

Altın Fil Halka Küpe
Ürün Kodu : E148092
%0
27.268 TL
27.268 TL
PEŞİN FİYATINA 9.089 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fil Halka Küpe T2040Altın, 14 Ayar, 2.75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı taş kesimi ile altın fil halka küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren muhteşem bir takı parçasıdır. Bu etkileyici küpeler, altın kaplama fil figürüyle süslenmiş ve göz alıcı taşlarla tamamlanmıştır. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, kullanıcısının tarzını ve kişiliğini yansıtmasına olanak sağlar. Şimdi bu göz alıcı taş kesimi ile altın fil halka küpeleri keşfedin ve tarzınızı bir üst seviyeye taşıyın.
Altın Fil Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.75 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar sarı altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Fil Halka Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Fil Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.089 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.268 TL
27.268 TL
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