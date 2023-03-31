Altın Fil Halka Küpe T2040 Altın, 14 Ayar, 2.75 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı taş kesimi ile altın fil halka küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren muhteşem bir takı parçasıdır. Bu etkileyici küpeler, altın kaplama fil figürüyle süslenmiş ve göz alıcı taşlarla tamamlanmıştır. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, kullanıcısının tarzını ve kişiliğini yansıtmasına olanak sağlar. Şimdi bu göz alıcı taş kesimi ile altın fil halka küpeleri keşfedin ve tarzınızı bir üst seviyeye taşıyın.