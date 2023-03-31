0.56 Karat Pırlanta Halka Küpe T2239 Rose Altın, 14 Ayar, 8.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markası tarafından tasarlanan incelikli ve şık bir tasarıma sahip olan bu küpe, pırlanta ile süslenmiştir. Lizay'ın zarif ve özgün tasarımları ile dikkat çeken bu halka küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İncelikli tasarımı ve pırlanta detaylarıyla göz kamaştıran bu küpe, her kadının hayalindeki aksesuarlardan biridir.