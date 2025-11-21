0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRP1236
%0
33.504 TL
33.504 TL
PEŞİN FİYATINA 11.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9334
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.79 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern çizgilerin keskin pırlanta ışıltısıyla buluştuğu prenses kesim tektaş yüzük, güçlü bir duruşu temsil ediyor. Geometrik mükemmelliğiyle fark yaratan bu tasarım, pırlantanın derinliğini ve berraklığını ön plana çıkarıyor. Stilinde netlik ve modern bir zarafet arayanlar için ideal bir mücevher sanatı.
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.79 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Kare prenses kesim neden özellikle beyaz altın kasayla kombinlenmiş?
2- Kare prenses kesimin kendine özgü geometrisi beyaz altın kasayla kasıtlı bir estetik dil oluşturmaktadır.
3- 1.79 gram altın gövde ile 0.2 karat pırlanta arasındaki oran bilinçli bir mühendislik kararı mı?
3- Evet. 1.79 gram 14 ayar beyaz altın, 0.2 karat pırlantanın yuvalarını onlarca yıl sabit tutacak minimum metal miktarını temsil eder. Metal azalırsa yuva stabilitesi düşer ve taş gevşeyebilir; artarsa tasarım ağırlaşır ve zariflik kaybolur. Ağırlık dengesi atölyenin teknik imzasıdır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.168 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.504 TL
33.504 TL
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