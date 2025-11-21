0.20 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük T9334 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.79 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Prenses



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgilerin keskin pırlanta ışıltısıyla buluştuğu prenses kesim tektaş yüzük, güçlü bir duruşu temsil ediyor. Geometrik mükemmelliğiyle fark yaratan bu tasarım, pırlantanın derinliğini ve berraklığını ön plana çıkarıyor. Stilinde netlik ve modern bir zarafet arayanlar için ideal bir mücevher sanatı.