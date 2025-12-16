0.70 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9425 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en cömert ve en görkemli haliyle tanışın; bu tektaş küpeler, parıltının tanımını yeniden yapıyor ve zirveye taşıyor. İhtişamı zarafetle harmanlayan bu parça, pırlantanın her bir parıltısında asaleti ve gücü kulaklarınıza en etkileyici şekilde taşıyor. Hayatınızın en özel kutlamalarında şıklığınızın başrol oyuncusu olacak, unutulmaz ve ihtişamlı bir tasarım.