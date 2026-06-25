Altın Taşlı Kelebek Kolye T10475 Altın, 14 Ayar, 1.00 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kanatlarını ışıkla buluşturan kelebek motifi, bu kolyeye zarif ve canlı bir ifade kazandırıyor. Parıltısıyla dikkat çeken taş detayları, tasarımın romantik ruhunu kusursuz şekilde tamamlıyor. Dönüşümün, özgürlüğün ve yeniden başlamanın simgesi olan kelebek, bu özel tasarımda anlamla estetiği buluşturuyor. Her ışıltı, yeni bir hikâyenin başlangıcıdır.