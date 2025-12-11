0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9389 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.39 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz yormayan ama bakışları üzerine çeken bu tektaş kolye, modern kadının zarif imzası niteliğinde. Pırlantanın zamansız ruhu, ustalıkla işlenmiş ince detaylarla birleşerek boynunuzda adeta bir ışık damlası gibi parlıyor. Zarafetin en yalın ve en etkileyici hali.