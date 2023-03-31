1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3160 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.02 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zariflik ve estetik birleştiği noktada, pırlanta safir yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif tasarım, pırlantanın ışıltısını safirin mavi tonlarıyla buluşturarak göz alıcı bir etki yaratıyor. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda şıklığınızı ve tarzınızı ifade etmek için ideal bir seçenek