1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR57749
%0
40.968 TL
40.968 TL
PEŞİN FİYATINA 13.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3160
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.88 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.05 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.08 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 1.02 Karat
Kesim : Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zariflik ve estetik birleştiği noktada, pırlanta safir yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif tasarım, pırlantanın ışıltısını safirin mavi tonlarıyla buluşturarak göz alıcı bir etki yaratıyor. Hem özel günlerde hem de günlük kullanımda şıklığınızı ve tarzınızı ifade etmek için ideal bir seçenek
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.88 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.15 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.656 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.968 TL
40.968 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN54317
1.67 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
30.792 TL
30.792 TL
Ürün Kodu : DB03861
2.06 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
155.112 TL
155.112 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL