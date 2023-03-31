0.55 Karat Pırlanta Baget Küpe T340 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.74 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu minimalist sanatsal ifadesiyle tasarlanmış pırlanta baget küpe, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu benzersiz tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katacak. Pırlanta bagetlerin zarif kesimi ve yüksek kaliteli parlaklığıyla, bu küpeler size özel bir parlaklık sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu küpeleri tercih edebilirsiniz.