0.70 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2988 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.70 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Şıklık Şöleni ile parmaklarınızı süsleyecek harika bir seçenek sunuyor! Bu muhteşem pırlanta beştaş yüzük, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz. Şıklık Şöleni ile parıltınızı ön plana çıkarın!